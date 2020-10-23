Нальчик, , 14:49 — REGNUM В Кабардино-Балкарии растет число пациентов COVID-госпиталей. По данным регионального минздрава на 23 октября, оно уже приближается к полутора тысячам.

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«В госпиталях получают медицинскую помощь 1480 пациентов (как подтвержденные, так и неподтвержденные тестами на наличие коронавирусной инфекции), из них в реанимациях — 79 человек»,— сообщила пресс-служба ведомства на своей официальной странице в Instagram .

В регионе ежедневно проводятся более 1700 тестов на коронавирус. За последние сутки выявлено еще 93 носителей этой опасной инфекции. Общее число заразившихся за все время достигло 9386 человек. Из них излечились 7142 пациента (+38 за минувшие сутки).

За этот же день было зафиксировано два случая летального исхода. Скончались 75-летняя жительница селения Зольское и 71-летний житель города Нальчика. Общее число скончавшихся в Кабардино-Балкарии достигло 127 человек.