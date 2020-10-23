Ташкент, , 14:44 — REGNUM По состоянию на 1 октября 2020 года численность населения Узбекистана составила 34,382 млн человек, что на 477,5 тыс. человек больше, чем в начале года, сообщили в государственном комитете по статистике.

На долю городского населения приходится 50,6%, на долю сельского — 49,4%. С начала года в республике родились 614,7 тыс. человек, а коэффициент рождаемости составил 24 промилле.

Больше всего граждан Узбекистана проживает в Самаркандской области — 11,4%, Ферганской области — 11,1%, Кашкадарьинской области — 9,7% и Андижанской области — 9,2%.

На долю граждан моложе трудоспособного возраста приходится 30,9% жителей, 58,4% — в трудоспособном возрасте, 10,7% — старше трудоспособного возраста.

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