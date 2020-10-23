Черкесск, , 14:38 — REGNUM В Карачаево-Черкесии школы работают в обычном режиме. На карантин из-за коронавируса закрыты лишь отдельные классы. Об этом сообщила 23 октября пресс-служба министерства здравоохранения региона на своей странице в Instagram.

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«Сейчас в Карачаево-Черкесии на карантин закрыты отдельные классы в 33 школах республики. Образовательный процесс сохраняется на всей территории региона», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, в начале октября глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов заявил, что школы в республике закрывать не планируют. Он отметил, что власти будут исходить из реально складывающейся эпидситуации по коронавирусу. Стоит отметить, что на тот момент времени в Карачаево-Черкесии были закрыты на карантин из-за коронавируса лишь три школы.

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