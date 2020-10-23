Екатеринбург, , 15:28 — REGNUM Менее 400 жителей Екатеринбурга приняли очное участие в акции «Тотальный диктант», заявила координатор акции в городе Ксения Семенюк на пресс-конференции.

Обычно в Екатеринбурге пишут «Тотальный диктант» от 2,3 до 2,5 тысяч человек. В нынешнем году акцию посетил 371 человек, что в разы меньше предыдущих показателей.

Впрочем, многие участники в 2020 году писали диктант в онлайн-формате.

Как сообщало ИА REGNUM, намеченную на весну 2020 года акцию пришлось отложить до осени из-за пандемии COVID-19.

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