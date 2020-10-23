Тбилиси, , 14:42 — REGNUM По прогнозу эпидемиологов, в Грузии в ближайшее время постоянно будет обновляться «рекорд» по числу выявленных случаев заражения коронавирусом. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 23 октября рассказал министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе.

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»Наверное, мы перейдем в режим, когда каждая последующая цифра может стать «рекордным» показателем, таковы ожидания. Именно поэтому мы пытаемся осуществлять открытую коммуникацию, чтобы для населения это не было неожиданностью и не вызвало лишнего волнения», — сказала глава минздрава.

Тикарадзе также призвала население не паниковать и сообщила, что система здравоохранения Грузии научилась справляться с большим потоком пациентов с COVID-19. Кроме того, как сказала министр, налажено равномерное распределение между участковыми врачами, тех, кого оставили лечиться на дому, и расширена горячая линия для консультаций.

Стоит отметить, что в Грузии в течение последних четырех дней постоянно обновлялся «рекорд» по числу выявленных в сутки носителей коронавируса. За это время данный показатель вырос на 47%.

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