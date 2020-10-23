Владимир, , 14:33 — REGNUM Во Владимирской области за минувшие сутки подтверждено 85 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил региональный оперативный штаб 23 октября. По данным на 22 октября сообщалось о 87 новых носителях.

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Лидирует по суточной заболеваемости областной центр, там подтверждено 17 случаев, на втором месте Муром — 15 случаев, на третьем — Гусь-Хрустальный, где выявили 14 новых носителей.

Всего в регионе положительные результаты тестов на коронавирус за период пандемии получили 8847 носителей коронавируса, 6423 пациента выздоровели, в том числе за 22 октября — 49 человек. Зарегистрирован 251 летальный исход.

На 22 октября в стационарах региона действует 928 ковидных коек, свободно из них 11% или 102 койки.