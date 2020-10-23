Нур-Султан, , 14:29 — REGNUM С начала учебного года случаи заражения коронавирусом в школах Нур-Султана выявлены у 18 школьников. Об этом 23 октября заявила руководитель управления образования города Шолпан Кадырова на брифинге.

Она уточнила, что 14 случаев выявлено у детей, обучающихся в дистанционном формате, еще четверо — ученики дежурных классов. Кадырова уточнила, что в начальных школах Нур-Султана работает 3011 дежурных классов, в которых учатся 40 400 детей.

Отметим, по состоянию на 23 октября в Казахстане выявили 110 086 случаев заражения коронавирусом, 105 493 пациента выздоровели, 1796 человек — скончались.

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