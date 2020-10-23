Черкесск, , 14:27 — REGNUM В Карачаево-Черкесии продолжается рост числа подтвержденных случаев заражения коронавирусом. За прошедшие сутки был зафиксирован самый высокий показатель прироста пациентов с COVID-19 — 86 человек. Общее число носителей вируса за все время увеличилось до 8909 человек, сообщили 23 октября в федеральном оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ожидание вакцины и лекарств»

Число «активных» больных в настоящее время составляет 3630. По этому показателю республика уступает лишь Ставропольскому краю. Из всех носителей вируса 667 человек госпитализированы в ковидные госпитали. Остальные проходят лечение на дому под наблюдением врачей.

Излечились от опасной болезни 5249 жителей Карачаево-Черкесии, в том числе за прошедшие сутки — 34 человека. Число умерших остается неизменным на протяжении нескольких недель — 30 человек.