Бали, Индонезия, , 14:25 — REGNUM В общей сложности у 30 заключенных в тюрьме на острове Бали обнаружили коронавирус, сообщает Detik.

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Известно, что 30 человек получили положительные результаты тестов на COVID-19, среди них были иностранные граждане.

Ранее в тюрьме проводилось экспресс-тестирование на коронавирус для заключенных и тюремного персонала.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо попросил региональное правительство принять участие в борьбе с коронавирусом, в том числе принять участие в формировании позитивного облика в отношении борьбы с пандемией.

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