Уфа, , 14:31 — REGNUM «Антиковидные» инспекторы приступили к своим обязанностям на предприятиях сферы торговли и услуг в Башкирии. Об этом 23 октября сообщает пресс-служба министерства торговли и услуг региона.

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По сообщению пресс-службы ведомства, инспекторы на входе проверяют у сотрудников температуру, наличие масок и напоминают о соблюдении санитарных норм.

Кроме этого, они контролируют своевременную уборку помещений и не допускают массового скопления сотрудников.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 19 октября глава Башкирии Радий Хабиров поручил в каждой организации региона назначить мединспектора, который будет утром встречать сотрудников на проходной, анализировать состояние их здоровья.

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