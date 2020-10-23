Сеул, , 14:28 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают выписывать из больниц военнослужащих, у которых ранее был выявлен COVID-19. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны.

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По их словам, из больниц выписаны четыре представителя сухопутных войск.

На сегодняшний день в вооружённых силах страны зафиксировано 158 случаев заражения коронавирусом. Общее число выписанных из больниц увеличилось до 152. На карантине находятся более 1 300 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 155 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 25 698.

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