Мюнхен, Германия, , 14:19 — REGNUM Стратегическая игра Anno 1800 получила дополнение под названием «Земля львов». Об этом 22 октября сообщалось на YouTube-канале компании Ubisoft.

В «Земле львов» геймеры получат доступ к новому уникальному региону Энбеса. Разработчики также добавили в игру дополнительную сюжетную кампанию, постройки и виды жителей.

Напомним, Anno 1800 — это стратегическая игра, посвящённая развитию городов в XIX веке. Её релиз состоялся в апреле 2019 года.

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