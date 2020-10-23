Ташкент, , 14:17 — REGNUM Регулярные авиарейсы между Ташкентом и Душанбе планируется запустить с 28 октября 2020 года, сообщили 23 октября в пресс-службе министерства транспорта Узбекистана.

По предварительным данным, частота рейсов составит один раз в неделю: по средам из Ташкента в Душанбе и по четвергам — в обратном направлении. Ранее таджикистанские СМИ сообщили, что авиационные власти двух стран договорились о возобновлении воздушного сообщения.

Напомним, с 1 октября в Узбекистане отменили запрет на въезд в республику через авиационные, железнодорожные и автодорожные пункты пропуска.

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