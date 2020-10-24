Стокгольм, , 10:03 — REGNUM В ходе теледебатов лидер «Христианских демократов» Эбба Буш потребовала более жесткого контроля по отношению к преступникам, совершивших нападение на женщин. Однако министр Швеции по вопросам гендерного равенства Аса Линдхаген считает, что бороться, прежде всего, нужно с неправильными ценностными нормами. Об этом сообщила газета Fria Tider.

«У нас в Швеции тысячи осужденных преступников, которые должны сидеть в тюрьме, но они гуляют на свободе, а у правительства нет разумного плана сделать так, чтобы они сидели за решеткой», — заявила Буш.

В свою очередь, министр Линдхаген подчеркнула, что «самое главное» — это попытаться изменить нормы и ценности, чтобы мужчины перестали прибегать к насилию в отношении женщин.

«Мы должны говорить о нормах, о том, как мы ведем себя по отношению друг к другу, и противодействовать существующим в обществе деструктивным нормам мужского поведения, которые, как мы знаем, ведут к росту насилия», — ответила Линдхаген.