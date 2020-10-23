Фриско, США, , 14:15 — REGNUM Разработчики из студии Gearbox Software 22 октября на своём официальном сайте поделились новыми подробностями игры Borderlands 3. На этот раз они рассказали о дополнительных способностях персонажей Моуз и Зейна.

Моуз получит новую ветку навыков, которая будет называться «Мама-медведица» — она позволит героине призывать на поле боя миниатюрную версию своего робота и сражаться с ним бок о бок. Зейн, в свою очередь, получит ветку навыков под названием «Профессионал», которая откроет ему доступ к высокотехнологичной наплечной пушке.

Напомним, Borderlands 3 — это кооперативный шутер, разработанный студией Gearbox Software. Его релиз состоялся в сентябре 2019 года.

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