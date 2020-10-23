Санкт-Петербург, , 14:27 — REGNUM В Законодательном собрании Санкт-Петербурга разработали законопроект, который запрещает демонтировать уличные вывески, установленные до 10 октября 1996 года, без специального разрешения. Это должно помочь сохранить вывески, оставшиеся в городе с советского периода.

Мужчина несет старый телевизор Дарья Драй © ИА REGNUM

Документ, представленный депутатом-единороссом Денисом Четырбоком, поддержали 23 октября на заседании комитета Заксобрания по законодательству. Теперь его рассмотрят на пленарном заседании.

Дата, указанная в законе, выбрана потому, что 10 октября 1996 года в Петербурге впервые были утверждены правила размещения наружной рекламы. Чтобы демонтировать вывеску, размещенную до этого периода, придется получить специальное разрешение комитета по печати.

Как отмечает депутат Четырбок, в числе утраченных в последние годы знаковых для Ленинграда вывесок — «Ателье» на Ординарной улице, «Союз» на Курской улице, «Магазин №53» на улице Жака Дюкло, «Выборгская» на Торжковской, «Дом радио и музыки» на Гражданском проспекте и другие.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Санкт-Петербурга по просьбе предпринимателей смягчили требования к наружным вывескам.

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