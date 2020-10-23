Оренбург, , 14:15 — REGNUM В Оренбургской области усилена дезинфекция. Такое постановление издала главный государственный санитарный врач региона Наталья Вяльцина, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

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Органам власти и местного самоуправления, а также главам учреждений и организаций всех форм собственности предписано усилить контроль за проведением дезинфекционных мероприятий. Органы местного самоуправления должны дезинфицировать открытые пространства, такие, как парки, места, прилегающие к рынкам, торговым и торгово-развлекательным центрам, остановочные павильоны, переходы, киоски, общественные туалеты и т.д.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, отвечающие за управление имуществом многоквартирных домов, обязаны обрабатывать скамейки, тротуары, игровые площадки, подъезды, перила, ручки и т.п. А в аэропортах, на автовокзалах и на железнодорожных вокзалах важно усилить и взять на контроль дезинфекцию внутри помещений, в том числе и обеззараживание воздуха при помощи бактерицидных установок, а также дезинфекцию силами специализированной организации при выявлении больного COVID-19.

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