Нижний Новгород, , 14:14 — REGNUM Родственнице Данилы Монахова, подозреваемого в убийстве трех человек 12 октября, резко стало хуже. «Ей уже ампутировали правую руку, а двигательные функции левой руки нарушены. Кроме этого, у пострадавшей не двигается левая нога, и появились проблемы с почками и кишечником. Предположительно, это связано с потерей крови», — об этом сообщает NewsNN.ru.

В администрации областной клинической больницы имени Семашко, куда поступила пострадавшая рассказали, что состояние женщины оценивается как тяжелое, без динамики.

ИА REGNUM напоминает, что массовое убийство, в котором подозревается 18-летний Данил Монахов произошло 12 октября в поселке Большеорловское Борского района. Подозреваемый выстрелил в местных жителей. Трое скончались на месте происшествия, трое были госпитализированы с огнестрельными ранениями. Утром 13 октября подозреваемый был найден мёртвым на окраине посёлка.

После трагедии в отношении инспектора отдела по делам несовершеннолетних отдела полиции № 3 (по Ленинскому району) города Нижнего Новгорода возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).

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