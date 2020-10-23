Копенгаген, , 14:10 — REGNUM Кооперативная игра Deep Rock Galactic получила масштабное обновление с новым контентом. Об этом 22 октября сообщалось на YouTube-канале студии Ghost Ship Games.

Вместе с «Обновлением 32» в игре появятся два новых типа миссий — в каждом из них команде геймеров нужно будет сопровождать большую шахтёрскую машину, добывающую руду. Помимо этого, разработчики также добавили в Deep Rock Galactic множество косметических предметов.

Напомним, Deep Rock Galactic — это кооперативная экшен-игра про команду гномов-шахтёров из космоса. В ней геймерам необходимо собирать руду, сражаться с инопланетными насекомыми и добывать различные сокровища.

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