Мадрид, , 14:10 — REGNUM Власти Испании ограничили въезд и выезд из автономного сообщества Риоха на севере страны. Об этом сообщает Prensa Latina.

Таким образом, 317 тысяч жителей региона не могут покидать пределы региона в течение 14 дней: исключение для въезда или выезда составляют лишь обстоятельства непреодолимой силы. Помимо этого, всем торговым учреждениям провинции, а также барам и ресторанам, предписано закрываться не позднее 21:00.

Риоха стала уже вторым автономным сообществом, границы которого полностью закрыли из-за пандемии коронавируса. Первым таким регионом стала соседняя Наварра с населением около 650 тысяч человек.