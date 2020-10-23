Стокгольм, , 14:17 — REGNUM Правительство Швеции вновь принялось за ужесточение мер по инфекционному контролю, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции. Первыми под удар попали владельцы ночных заведений, — теперь им запрещено проводить развлекательные мероприятия, число участников которых превышает 50 человек. Однако владельцы баров и ночных клубов предупреждают, что ограничения сродни закрытию бизнесов и, как следствие, увольнению персонала. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус: вторая волна накрывает мир — трансляция»

«Если дело идет к тому, что нам не позволяют пропустить более 50 человек, нам придется закрываться, и персонал, к сожалению, останется без работы», — заявил менеджер ночного клуба в Гётеборге Йохан Дельдехог.

Но это еще не все, — правительство идет дальше и предлагает рассмотреть ограничение, согласно которому в ресторанах максимальное число посетителей за столом будет ограничено компанией из восьми человек.

По словам Дельдехога, это явный признак того, что вскоре работа отрасли будет подвержена серьезным ограничениям.

Читайте ранее в этом сюжете: Эпидемиолог Швеции о встрече Рождества во время пандемии: «Небольшой риск»

Читайте развитие сюжета: В Швеции намерены изолировать людей с деменцией, зараженных SARS-CoV-2