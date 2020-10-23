Смоленск, , 14:09 — REGNUM В Смоленской области за прошедшие сутки положительные результаты тестов на коронавирус получили 97 пациентов, данные 23 октября опубликовал региональный оперативный штаб. 22 октября сообщалось о 88 новых носителях.

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За прошедшие сутки выздоровевшими после коронавируса признаны 32 пациента. Статистику смертности пополнили сразу восемь человек (девять — сутками ранее).

На 23 октября в Смоленской области в общей сложности положительные результаты тестов на коронавирус получили уже 7963 человека, в том числе 6124 пациентов выздоровели. Скончались 216 человек с подтверждённым COVID-19.

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