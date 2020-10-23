Стокгольм, , 14:18 — REGNUM После объявления о снятии ограничений для людей старше 70 лет многие жители Швеции задаются вопросом, что будет с празднованием Рождества в условиях продолжающейся пандемии коронавируса. Однако на помощь озадаченным шведам поспешил государственный эпидемиолог Андерс Тегнелл, который положительно отнесся к проведению праздника в узком семейном кругу. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

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»Если это связано с вашими близкими родственниками, вы должны учитывать, что это очень небольшой риск — и риск, на который, по мнению многих, стоит пойти», — обрадовал Тегнелл.

Сейчас в Швеции люди в возрасте 70 лет и старше должны соблюдать те же рекомендации, что и остальное общество. В свою очередь, Тегнелл объяснил, как следует это интерпретировать и провести Рождество всей семьей.

«Небольшой семейный праздник с детьми и внуками, особенно если соблюдается социальная дистанция, конечно же, не несет в себе серьезных рисков», — заявил эпидемиолог.

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