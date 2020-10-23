Стокгольм, , 14:08 — REGNUM Когда 8 октября в Швеции для ресторанов, баров и кафе было сделано исключение, позволяющее принимать более 50 человек одновременно, повсюду начали открываться ночные клубы. Однако теперь после того, как в средствах массовой информации и социальных сетях появлялись фотографии переполненных развлекательных заведений, правительство Швеции вновь взяло курс на ужесточение карантинных ограничений на фоне продолжающейся пандемии. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

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Теперь в Швеции снова запрещено проводить дискотеки и концерты в ресторанах, барах, кафе и ночных клубах с участием более 50 человек. В правительстве посчитали, что увеселительные заведение не смогли организовать свою работу таким образом, чтобы препятствовать распространении коронавируса.

«У нас круглосуточно работает медперсонал. Какое же неуважение, когда тот же самый персонал открывает газеты и видит в них нашумевшие фотографии из ночных клубов», — заявил премьер-министр Стефан Лёвен.

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