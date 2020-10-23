Вашингтон, , 14:04 — REGNUM Microsoft хочет отсудить права на использование торгового знака Minecraft в России. Об этом 23 октября сообщает РБК.

Оказалось, что с 2014 года права на этот торговый знак принадлежат российской компании ООО «Сити». Она планировала выпускать молочные напитки по мотивам игры Minecraft, однако не смогла сделать этого «в силу различных обстоятельств».

Напомним, Minecraft — это популярная игра-песочница, созданная шведским программистом Маркусом Перссоном. В ней геймеры могут создавать различные постройки из кубических блоков.

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