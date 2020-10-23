Москва, , 14:04 — REGNUM Блогер Андрей Бурим, известный под ником Mellstroy, попал под уголовное преследование. Дело в отношении стримера возбуждено после того, как он в прямом эфире в интернете избил 21-летнюю модель. Об этом 23 октября сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Отделом дознания ОМВД России по Пресненскому району города Москвы возбуждено уголовное дело в отношении молодого человека, подозреваемого в нанесении побоев», — сказала Волк.

Уточняется, что потерпевшая сама подала заявление в полицию о нанесении ей видеоблогером телесных повреждений 19 октября. Проверка установила, что инцидент произошёл в помещении одного из зданий на Пресненской набережной. Во время прямого эфира молодой человек схватил девушку за шею и несколько раз ударил лицом о стол.

«Согласно медицинскому заключению, потерпевшая получила телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения головного мозга и ушибов», — добавил официальный представитель правоохранительного ведомства.

Подозреваемый был задержан. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ «Побои». В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.