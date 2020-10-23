Нижний Новгород, , 14:02 — REGNUM Очередной пост с просьбой не паниковать и соблюдать меры безопасности опубликовал 23 октября в социальной сети министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ожидание вакцины и лекарств»

Чиновник настроен оптимистично и написал, что «уверен в победе над коронавирусом с самого начала [пандемии]».

«Самое важное — не паниковать. Не срываться. Не заводить всех вокруг себя, подливая масло в огонь. Холодный рассудок и уверенность — 50% успеха», — написал министр.

Он рассказал, что «каждый день посещает «красные зоны» и беседует с людьми.

«Я уверен в нашей большой команде врачей и медсестёр, санитарочек, служб обеспечения, организаторов здравоохранения и… пациентов. Часто говорим с ними, что лечение — это работа. Причём, работа не только медиков, но и самих пациентов. […] Лечиться тоже непросто. А ещё — профилактика. Это тоже наша совместная работа. Маски и гигиена рук. Контроль не только за собой, но и за своими близкими. Дистанцирование и другие меры», — подчеркнул Мелик-Гусейнов.