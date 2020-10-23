Пермь, , 14:01 — REGNUM В Пермском крае за 22 октября было выявлено 144 новых случая заражения коронавирусом. Такие данные приводит региональный Роспотребнадзор.

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По данным ведомства, среди них 85 женщин, 54 мужчины и пятеро детей. 74 пациента госпитализированы.

Всего за период пандемии в регионе обнаружено уже 12 277 заразившихся. Ежесуточный прирост больных COVID-19 составил 1,2%. А коэффициент распространения коронавируса снизился по сравнению с предыдущими данными до 1,17 с 1,19.