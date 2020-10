Вашингтон, , 13:58 — REGNUM Microsoft добавила поддержку сенсорного управления для десяти игр мобильной версии сервиса Xbox Game Pass. Об этом 22 октября сообщалось на официальном сайте компании.

Теперь на Android-устройствах можно будет комфортно поиграть в: Dead Cells, Gucamelee! 2, Hellblade: Senua’s Sacrifice, Hotshot Racing, Killer Instinct, New Super Lucky’s Tale, Slay The Spire, Streets of Rage 4, Tell Me Why и UnderMine. Сообщается, что для каждого из этих проектов разработчики создали уникальную раскладку управления.

Напомним, первой игрой с сенсорным управлением на мобильных устройствах в сервисе Xbox Game Pass стала Minecraft Dungeons. В дальнейшем разработчики планируют добавлять эту функцию и в другие проекты.

