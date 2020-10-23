Рязань, , 13:59 — REGNUM Продуктовые наборы передали врачам агропредприятия Рязанской области. Подарки направили в городскую клиническую больницу №11 Рязани, где работает детский ковид-госпиталь, сообщили ИА REGNUM 23 октября в министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона.

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Рязанские аграрии передали медицинским работникам, которые оказывают помощь в лечении больных с коронавирусом, 175 продуктовых наборов от передовых местных производителей. Все они собраны силами предприятий АПК и Рязанского регионального объединения работодателей «Агропромышленный союз». В больнице № 11 работает детский ковид-госпиталь, а также развёрнут единственный в России модуль с системами жизнеобеспечения из состава пункта временного размещения населения областной противопожарно-спасательной службы МЧС региона.

В июле 2020 года аграрии передали порядка 1,3 тысячи наборов медикам в ОКБ, больницу и станцию скорой медицинской помощи Рязани, областную клиническую больницу имени Семашко.