* ИГ — запрещённая в России организация

Париж, , 18:20 — REGNUM На заседании суда присяжных по делу о пособничестве террористам, совершившим нападение на редакцию французского сатирического журнала Charlie Hebdo в январе 2015 года, подозреваемая в сотрудничестве с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) призвала карикатуристов из журнала «продолжать свое дело».

Как сообщает Le Figaro, Соня М., недавно вернувшаяся из Сирии, где она, как подозревается, работала на ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявила в ходе заседания суда, что «продолжение дела Charlie Hebdo важно», так «свободу в ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ненавидят больше всего».

Напомним, 21 октября сотрудники французского журнала Nouvelle République стали жертвами угроз в социальных сетях после публикации карикатур на пророка Мухаммеда, авторами которых являются художники из скандально известного журнала Charlie Hebdo.

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