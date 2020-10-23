, 13:53 — REGNUM В Курской области за минувшие сутки подтверждено 107 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 23 октября в региональном оперативном штабе. Это на восемь случаев больше, чем было подтверждено сутками ранее.

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Лидируют по приросту заболевших Курск, где положительные тесты получили 43 человека, Рыльск (+14), а также Глушковский, Кореневский и Курчатовский районы, в каждом выявили по семь носителей коронавируса.

За сутки с выздоровлением выписаны 49 пациентов. Три человека — мужчина 73 года, женщины 55 лет и 72 года — скончались, причина смерти — тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Всего на 23 октября в Курской области положительные результаты тестов на коронавирус получили 9966 человек, 7419 из них выздоровели. Скончались 73 пациента с COVID-19.