Ростов-на-Дону, , 13:52 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки в COVID-стационары госпитализированы 13 пациентов с COVID-19. В настоящее время лечение в медучреждениях получают 2 тыс. 153 жителя региона. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 23 октября.

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Состояние 173 человек врачи оценивают как тяжёлое. Пациенты подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Наряду с этим под медицинским наблюдением находятся 15 тыс. 694 жителя Ростовской области.

ИА REGNUM напоминает, что коечный фонд в Ростовской области из-за наплыва пациентов с COVID-19 был расширен почти до 3 тыс. мест. В настоящее время загрузка стационаров превышает 70%.