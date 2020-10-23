Москва, , 13:54 — REGNUM Большая часть автовладельцев в России воспринимают личный автомобиль как необходимое средство передвижения. Это следует из исследования, проведённого специалистами «Авито Авто».

По данным опроса, как базовую необходимость авто воспринимают 91% респондентов. Как к предмету роскоши к машине относятся только 9% опрошенных. Более 60% участников исследования ответили, что не могут отказаться от личного транспорта.

Больше половины (64%) опрашиваемых указали, что ездят на личном авто ежедневно. Только в выходные персональным транспортом пользуются лишь 4% участников опроса. Такое же число респондентов пользуются машиной только по будням. Несколько раз в месяц выезжают на личном автомобиле по 7% автовладельцев. Столько же человек используют свою машину, чтобы выехать куда-нибудь раз в месяц.

В опросе были проанализированы ответы 10 тыс. респондентов из разных регионов России. Опрос проводился методом онлайн-анкетирования.

Ранее британское издание Autocar провело опрос 10 тыс. респондентов, в результате которого выяснилось, что порядка 63% покупателей машин считают, что более динамичному развитию рынка электрокаров мешает слишком большая цена на «зелёные» авто.

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