Екатеринбург, , 13:54 — REGNUM Пациентам с COVID-19 следует вызывать скорую медицинскую помощь лишь в крайних случаях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минздраве Свердловской области.

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В ведомстве уточнили, что нужно звонить в скорую при «достаточном обосновании». Под этим имеются в виду один из следующих признаков: одышка (в состоянии покоя), температура от 38,5 градуса по Цельсию более трёх дней, потеря сознания, признаки удушья, обострение хронического заболевания, возраст более 65 лет, нахождение в группе риска по COVID-19.

В остальных случаях следует вызывать неотложную помощь через больницу, к которой прикреплён пациент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в скорой помощи Екатеринбурга пожаловались на пациентов, которые звонят им как в медицинский «колл-центр».

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