Москва, , 13:45 — REGNUM Почётный председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов будет похоронен в Петровском парке. Об этом сообщили в Московской патриархии.

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Как уточнил собеседник ТАСС, по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла отец Дмитрий будет похоронен за алтарем Благовещенского храма в Петровском парке.

Как сообщал ИА REGNUM, почётный председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи и защиты материнства, почётный настоятель храма святителя Митрофана Воронежского в Москве, протоиерей Дмитрий Смирнов умер 21 октября 2020 года, на 70-м году жизни.

23 октября в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве состоялось отпевание священнослужителя. Совершил обряд управляющий делами Московской патриархии, первый викарий Святейшего Патриарха митрополит Воскресений Дионисий.

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