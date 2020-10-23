Омск, , 13:38 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области выявлен 181 носитель коронавируса, за весь период — 14 251. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 октября в областном оперштабе.

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Выздоровели ещё 79 человек. Общее число выздоровевших — 10 736.

За сутки в Омской области скончались три пациента с коронавирусом, за весь период — 394.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 22 октября в Омской области выявили 179 носителей коронавируса, скончались также три пациента с COVID-19.

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