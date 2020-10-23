Ростов-на-Дону, , 13:41 — REGNUM Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская на фоне скандала с гибелью пациентов с COVID-19 ушла в отпуск. Информацию об отпуске, ранее появившуюся в различных мессенджерах, чиновница подтвердила на своей странице в Instagram.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ожидание вакцины и лекарств»

Быковская, судя по публикации, отдыхает на территории Кавказских Минеральных Вод. Чиновница иронично отметила, что «город преображается, теперь это Российские Мальдивы». Тем самым глава донского минздрава опровергла информацию об отдыхе на зарубежном курорте.

ИА REGNUM напоминает, что Росздравнадзор начал проверку по факту появившегося в сети сообщения о якобы смерти 13 пациентов с COVID-19 в моногоспитале Ростова-на-Дону. Причиной их гибели неофициальные источники назвали недостаток кислорода. Власти это сообщение опровергли и назвали фейком.

Читайте ранее в этом сюжете: Гордон разбирается в причинах смерти пациентов с COVID-19 в Ростове-на-Дону