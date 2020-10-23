Черкесск, , 13:34 — REGNUM Суд арестовал четверых жителей Карачаево-Черкесии, состоящих в религиозной экстремистской ячейке. Деятельность ячейки была разоблачена сотрудниками ФСБ, сообщили 23 октября в пресс-службе ведомства. Еще двоих членов ячейки отправили под домашний арест.

Ранее сообщалось о задержании в Малокарачаевском районе республики шестерых членов ячейки международного экстремистского религиозного объединения «Ат-Такфир валь-Хиджра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Подозреваемые вербовали новых членов, разделяющих их религиозные экстремистские взгляды. Целью злоумышленников было свержение институтов государственной власти, светских законов, а также создание на территории Северного Кавказа исламского халифата.

Спецоперация была также проведена в Дагестане, где силовики задержали еще около 15 членов такой же религиозно-экстремистской ячейки, которые действовали в Махачкале, Каспийске и Избербаше.

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