Красногорск, , 13:38 — REGNUM В Подмосковье по состоянию на 23 октября прививку от гриппа сделали более 600 тысяч детей. Об этом сообщает министерство здравоохранения Московской области.

По словам главы регионального минздрава Светланы Стригунковой, на данный момент вакцинацию прошли уже 57% от запланированного на этот год количества детей.

«Это и малыши до 7 лет, и школьники, и студенты. Всего в этом году мы планируем привить от гриппа более миллиона детей», — сказала Стригункова.

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