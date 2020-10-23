Челябинск, 23 октября 2020, 13:30 — REGNUM В Челябинской области заключено соглашение между правительством региона и «Яндекс.Такси» о перевозке медицинского персонала. Об этом сообщает пресс-служба компании.
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Специально для этого создан отдельный флот их партнёрских автомобилей, в которых будут повышенные меры безопасности. Водителей допустят к перевозкам только на добровольной основе. Каждая поездка будет оплачиваться.
Водители получат средства защиты, такие как маски, санитайзеры и перчатки. Кроме того, их застрахуют на случай возможного заражения коронавирусом или карантина из-за контакта с носителями вируса.
В период работы водители не будут обслуживать заказы обычных пользователей. «Автомобили, которые будут задействованы в таких перевозках, будут оснащены специальными защитными экранами, которые устанавливаются между водительским и пассажирскими креслами. Машины будут проходить обязательную усиленную дезинфекцию после каждой смены», — отмечают в компании.
Машины будут возить медиков в Челябинске и Магнитогорске. Как сообщало ИА REGNUM, это позволит разгрузить скорую помощь.
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