Вашингтон, , 13:29 — REGNUM В США начато рассмотрение дела о сексуальных домогательствах, фигурантом которого выступает второго по рангу военный чиновник — заместитель председателя комитета начальников штабов генерал Джон Хайтен. Об этом сообщает Reuters.

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Уточнится, что дело рассматривается в Федеральном окружном суде центрального округа Калифорнии. Служители Фемиды накануне, 22 октября, отклонили ходатайство Хайтена о прекращении дела или изменении места его рассмотрения с Калифорнии на Небраску.

Юристы и адвокаты отмечают, что военные дела о сексуальном насилии обычно не рассматриваются в федеральных судах, и этот случай является редким.

Напомним, в «нежелательных поцелуях и прикосновениях» высокопоставленного военного в прошлом году обвинила отставной армейский полковник Кэтрин Сплетстосер, которая ранее находилась в подчинении у Хайтена. При этом генерал ВВС США все обвинения отрицает.