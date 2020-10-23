Ростов-на-Дону, , 13:31 — REGNUM Информационные вбросы, появляющиеся на фоне ситуации с распространением коронавируса, негативно сказывается на работе медицинских учреждений. Об этом в ходе брифинга по итогам встречи с главным государственным санитарным врачом РФ Анной Поповой заявил донской губернатор Василий Голубев.

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«Нужно подумать, как поддержать тех, кто сегодня каждый день занимается здоровьем жителей Ростовской области. Они тоже устали. Они в течение полугода работают в этих непростых, порой сложнейших условиях. И зачастую фейковая информация, которая возникает, к сожалению, переходит в некие нападки, давление на медицинские учреждения. В каждом факте необходимо разбираться. Надо дать людям работать», — сказал глава региона.

ИА REGNUM напоминает, что в рамках рабочей поездки в Ростовскую область 22 октября глава Роспотребнадзора Анна Попова посетила госпиталь для пациентов с COVID-19, развёрнутый на базе горбольницы №1 имени Семашко, и отметила успехи региона в борьбе с пандемией.

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