Москва, , 13:25 — REGNUM На сегодняшний день риск заразиться коронавирусом имеют все возрастные группы. Об этом журналистам заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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«К сожалению, инфицированию подвержены все возрастные группы. Самый высокий риск для людей старше 65 лет и с хроническими заболеваниями», — сказала Попова.

Она напомнила о важности соблюдения санитарных требований в виде ношения масок в общественных местах, а также исполнения рекомендаций Роспотребнадзора на всех направлениях.

Помимо этого, Попова призвала к сокращению контактов, соблюдению гигиены рук и социальной дистанции. Она назвала такие шаги «действенными и эффективными».