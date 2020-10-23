Самара, , 13:35 — REGNUM Еще 700 коек будет переоборудовано для лечения пациентов с COVID-19 в Самарской области. Об этом 22 октября сообщил глава региона Дмитрий Азаров в эфир телеканала «Россия».

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По его словам, в области уже создано 5600 коек для таких пациентов. В ближайшее время будет переоборудовано еще 700 коек для пациентов с COVID-19.

Азаров отметил, что решения по переоборудованию некоторых коек даются очень тяжело, поскольку эти койки приходится изымать из плановой госпитализации. Поэтому необходимо очень вдумчиво подходить к этому вопросу. Так, ранее планировалось перепрофилировать под лечение пациентов с COVID-19 медучреждение в Отрадном, в котором оказывались услуги гемодиализа. При более тщательном рассмотрении данного вопроса было принято решение, что под лечение пациентов с COVID-19 будут переданы лишь половина коек в этом медучреждении для того, чтобы пациенты, нуждающиеся в гемодиализной помощи, могли ее получать.

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