Санкт-Петербург, , 13:28 — REGNUM В Санкт-Петербурге привлеки к административной ответственности религиозную организацию ортодоксального иудаизма «Еврейская община Большой Хоральной Синагоги Санкт-Петербурга» за прорубленные окна и двери в памятнике истории и культуры народов России. Об этом 23 октября сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

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Как выяснилось в суде, в брандмауэрной стене Синагоги без разрешения городского комитета по охране памятников (КГИОП) были прорублены окна и двери, а также установлена наружная металлическая лестница.

В свою защиту представитель ответчика указал, что исторический объект был передан в аренду Синагоге в неудовлетворительном состоянии, из-за чего религиозной организации пришлось провести капитальные работы для его улучшения.

Вину ответчик не признал и указал, что срок привлечения к административной ответственности по настоящему делу истек, поскольку работы были выполнены в августе 2018 года.

«Никакого вреда, а также тяжких последствий объекту нанесено не было, в связи с чем, в сложившихся обстоятельствах вменяемые действия малозначительны», — пояснил представитель ответчика в суде.

Однако с позицией ответчика не согласились ни истец — КГИОП, ни суд. В результате религиозная организация Синагоги была привлечена к ответственности в виде штрафа в 200 тысяч рублей.