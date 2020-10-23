Иваново, , 13:22 — REGNUM В Ивановской области за минувшие сутки подтверждено 107 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в пресс-службе правительства региона. Сутками ранее сообщалось о 106 новых диагнозах.

«Из новых случаев: 74 человека обследованы с ОРВИ и пневмониями, 29 человек — по контакту с ранее заболевшими; один человек прибыл из Турции и один человек — из Московской области, а также двое — без клинических проявлений», — уточнили в пресс-службе.

За сутки выписаны с выздоровлением после коронавируса 57 пациентов, статистика смертности не изменилась. Всего на 23 октября положительные результаты тестов на коронавирус получили 10 581 человек, выздоровели 7944 пациента, 162 человека скончались.

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В стационарах Ивановской области находятся 1658 пациентов с подтверждённым заражением коронавирусом, 921 из них — на койках с кислородом, 51 пациент — на аппаратах ИВЛ. На 23 октября свободно 147 коек для пациентов с COVID-19.

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