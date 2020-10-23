Нальчик, , 13:22 — REGNUM В Кабардино-Балкарии арестовали водителя, скрывшегося с места ДТП. По горячим следам его удалось задержать в тот же день. Причиной его бегства с места происшествия было нахождение за рулем в нетрезвом состоянии. Экспертиза показала, что в крови злоумышленника обнаружено присутствие паров алкоголя. Причем их количество в шесть раз превышает допустимую норму, сообщили 23 октября в пресс-службе МВД по региону.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие с участием ребенка-пешехода произошло днем 21 октября в селении Чегем-2. На улице Ленина 51-летний местный житель на автомобиле «ВАЗ-217 030» сбил восьмилетнюю девочку, которая переходила улицу в 20 метрах от пешеходного перехода.

Ребенок с травмами попал в больницу, а водитель скрылся с места происшествия. После осмотра врачами пострадавшая отпущена домой, ее здоровью ничего не угрожает. А виновника ДТП нашли в тот же день.

В настоящее время по данному факту в отношении него составлено несколько материалов об АП: за оставление места ДТП, участником которого он являлся, за нахождении за рулем в состоянии алкогольного опьянения и за управление транспортным средством без страховки.

Суд поместил виновника под арест на 15 суток.