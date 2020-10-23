Ростов-на-Дону, , 13:17 — REGNUM На встрече главного государственного врача РФ Анны Поповой с донским губернатором Василием Голубевым обсуждались вопросы наращивания тестирования на коронавирус и коечного фонда, в том числе для выздоравливающих пациентов с COVID-19.

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«Победить COVID-19 можно только общими усилиями вместе с жителями Ростовской области, органами власти, медорганизациями. Это были основные темы нашего [с главным санитарным врачом РФ Анной Поповой] общения. Общение продолжается в постоянном режиме. Задача — находить новые решения, чтобы количество людей, которые заболели, снижалось. Для этого нужны усилия всех органов власти», — отметил глава региона.

ИА REGNUM напоминает, что в ходе рабочей поездки в Ростовскую область 22 октября глава Роспотребнадзора посетила COVID-госпиталь, развёрнутый на базе горбольницы №1 имени Семашко, иоценила успехи региона в борьбе с пандемией.

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