Краснодар, , 13:16 — REGNUM Одно из отделений Краснодарского краевого госпиталя для ветеранов войн будет передано для лечения пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Краснодарского края 23 октября.

«Мы выбрали это учреждение, потому что в основном у нас болеют с осложнениями лица старше трудоспособного возраста. Заболевают все, но у детей, молодежи и населения среднего возраста заболевание протекает более легко. А инвалиды, участники войн — это те, на кого в первую очередь нужно обратить внимание. У нас умеют лечить в госпитале пациентов с сопутствующей патологией», — прокомментировала заместитель министра здравоохранения края Ирина Вязовская.

Для лечения людям старшего поколения, ветеранам и инвалидам, заразившимся COVID-19, на базе хирургического отделения госпиталя будет открыто 400 коек. На данный момент в госпиталь проводится кислород, поставляются аппараты ИВЛ и лекарственные препараты, средства индивидуальной защиты.

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В штатном режиме работу продолжат поликлиника, дневной стационар, четырехэтажный корпус, где размещены кардиологическое отделение и терапия, включающая эндокринологию, гастроэнтерологию, пульмонологию и офтальмологическое отделение. Пациентов хирургического отделения с отрицательным результатом на COVID-19 переведут в Краевую клиническую больницу №1.